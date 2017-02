For SF ville en lokalaftale være et skridt på vejen til at gøre op med den arbejdstidsaftale, som staten fik indført i 2013 trods modstand fra lærerne. Økonomien gjorde dog, at det ikke kunne lade sig gøre at blive enige om en lokalaftale i Roskilde i år. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Ingen læreraftale i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen læreraftale i år

Roskilde - 16. februar 2017 kl. 13:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lærerne i Roskilde Kommune får ingen lokalaftale for deres arbejdstid fra det kommende skoleår. Det står klart, efter byrådet onsdag aften droppede aftalen, som et flertal ellers var enige om ved det seneste budgetforlig.

Efter måneders forhandlinger opgav Roskilde Lærerforening og kommunens forvaltning at nå til enighed om en aftale, og Radikale, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti kunne ikke opnå flertal til deres forslag om at give forhandlingerne et skud til.

- Så er der ligesom ikke mere at gøre, og så må vi finde ud af, hvad vi så gør. Det mest naturlige er at tage det op til efteråret, når vi skal lave budget for ´18. Det er i hvert fald SF's plan, siger Birgit Pedersen fra SF.

Det springende punkt er økonomien og tiltroen til, at en læreraftale med et loft på 26 ugentlige undervisningstimer kan lade sig gøre uden at bruge flere penge, som fra starten har været præmissen for aftalen i budgetforliget.

Ifølge forvaltningen vil det koste fem-seks millioner kroner årligt at dække timerne for de 21 procent af lærerne, der i dag har tilsammen 6000 undervisningstimer for meget, hvis man indfører et loft på 26 timer.