Indsats giver flygtninge efterspurgte kompetencer

Kommunen arbejder målrettet mod at få flygtninge i job og satser nu også på at opkvalificere flygtningenes kompetencer efter den enkelte virksomhed.

- Det handler om at kommunikere ud til virksomhederne, at vi kan målrette flygtningenes kompetencer mod den enkelte virksomheds behov for medarbejdere. Det er både godt for virksomhederne, for den enkelte flygtning og for samfundet, siger Maria Tvarnø.