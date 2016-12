Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) melder hus forbi på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) påstand om, at kommunerne har været lang tid om at udarbejde deres kystsikringsprojekter. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ikke godt nok, minister

Roskilde - 30. december 2016 kl. 12:06 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Joy Mogensen afviser Esben Lunde Larsens kritik af, at kommunen kunne have været hurtigere til at lave kystsikring. Ansvaret for forsinkelsen er hans, mener hun.

I et indlæg i DAGBLADET i dag skriver miljø- og fødevareministeren bl.a., at han har begrundet håb om, at et dige kan opføres i det tidligere fterår 2017, men også, at det hører med til billedet, at kommunerne har brugt flere år at udarbejde de projekter, som i dag ligger i Natur- og Miljøklagenævnet, og at andre kommuner bør søge råd hos Kystdirektoratet for at optimere deres sagsforløb.

Roskilde Kommunes borgmester, Joy Mogensen (S), har imidlertid vanskeligt ved at se, at kommunen kunne have handlet meget anderledes, end tilfældet har været.

- Vi har fået rådgivning fra Kystdirektoratet, og det har været rigtig værdifuldt, for vi skulle starte fra scratch. Vi vidste, vi kunne få problemer med skybrud, men havde ingen eksperter i stormflod, og alligevel har vi på to år fået samlet 500 husstande om et projekt om en finansiering, og det hele har fået 94 procents opbakning. Og selv om vi har vidst, at det ville give nogle frustrationer, har vi kørt lokalplanen og kystsikringen samtidig, selv om de ikke har noget med hinanden at gøre, men ellers ville sagsbehandlingen have været væsentligt længere - og så ligger sagen otte måneder i Natur- og Miljøklagenævnet, uden at der er sket noget. Det er ministerens ansvar. Vi har skabt et projekt, som kun 14 har klaget over, og dér sidder ministeren på det myndighedsapparat, der skal behandle de få klager, der er, siger Joy Mogensen.

