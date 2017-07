Igen posthus i Algade

Når SuperBrugsen om et par uger slår dørene op i Algade 51, betyder det samtidig, at der igen vil være posthus på adressen.

- Vi er glade for, at SuperBrugsen også har ønsket at have posthus i deres nybyggede butik, så det er nemt for borgerne og strøgkunderne i centrum at hente og sende pakker, siger Mette Morsing, distriktschef i PostNord.