Igen løse bolte: - Pludselig trillede hjulet bare forbi

Roskilde - 06. juni 2017 kl. 15:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der igen løsnet bolte på biler. Denne gang er det to biler i Jyllingeparken. Det er dog ikke noget politiet har viden om.

Det gik blandt andet ud over Christina Brygmanns mand Torben.

Torben ringede fra Roskilde ved halv ni-tiden lørdag aften for at fortælle, at nu var han snart på vej hjem.

- Det næste jeg husker var, at jeg vågnede klokken cirka halv to om natten, Torben var ikke kommet hjem. Jeg ringede til ham, men kunne ikke komme i kontakt med hans mobiltelefon. Der blev jeg sgu bange, fortæller Christina Brygmann.

Kort tid efter ringede hendes mand dog.

- Han fortalt at han var kørt galt. Jeg var helt rundt på gulvet. Jeg spurgte, om der var sket noget med bilen. Jeg tror ikke, jeg fik spurgt til, om han var okay, fortæller hun.

På køreturen hjem fra Roskilde var hjulet pludselig faldet af familiens Peugeot 308.

- Vi er ikke i tvivl om, at nogen har pillet ved boltene, siger Christina Brygmann.

- I mandags fik vi skiftet dæk, og i onsdag efterspændte min mand boltene, sådan som man skal, og så sidder de så løse, at de kan ryge af lørdag. Det virker usandsynligt, siger hun.

Episoden er anmeldt til politiet.

- De kan nok ikke gøre så meget. Vi skal simpelthen se nogen gå rundt og løsne bolte på bilerne, siger hun.

- Jeg kan da ikke lade være med at tænke, hvad der var sket, hvis jeg havde kørt. Kunne jeg have kontrolleret bilen lige som Torben? Vi har også tre børn, der kunne have været med i bilen. Det er en meget dårlig spøg at »hygge« sig med at løsne bolte på bilerne. Det skal simpelthen stoppes, siger hun.

Hos politiet er man absolut ikke glad for det, der ligner det nye hit blandt borgere, som keder sig.

- Vi har både episoder fra Hvalsø, Roskilde og mest i Jyllinge på det seneste. Vi kan kun opfordre til, at alle går en tur omkring deres bil og lige tjekker den, før de kører nogen steder. Det er virkelig en dum form for drengestreger. Skulle der være nogen, som har tip i forbindelse med det her, så vil vi rigtig gerne høre fra dem, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.