Jarl Matthiesen, formand for G77 i Gundsømagle, lufter nu tanken om, at byen skal arbejde for en idrætshal. Senest har idrætsforeningen haft stor succes med en fitnessafdeling i det lokale indkøbscenter, som på trods af, at den kun er et år gammel, har 370 medlemmer. Det viser ifølge formanden, at byens borgere gerne vil dyrke deres sport lokalt. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsforening med pladsproblemer: Vi skal går efter ny hal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsforening med pladsproblemer: Vi skal går efter ny hal

Roskilde - 25. januar 2017 kl. 13:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har Gundsømagle en sportshal, eller er det kun en udvidet gymnastiksal? Formanden for den lokale idrætsforening G77, Jarl Matthiesen, er ikke i tvivl.

Hvis idrætsforeningen skal vokse, så kræver det en »rigtig sportshal«, skriver han i Gundsømagle Landsbynyt, der medlemsbladet for byens landsbyråd.

- Jeg har været formand for idrætsforeningen i seks år, og jeg er nået til den konklusion, at skal vores by have et helt idrætsliv, så er det facilitetssiden, som halter, siger han.

- Vi har skolens udvidede gymnastiksal at gøre godt med. Selv kommunens egne forvaltningsfolk kalder det ikke en hal, og vi er et samfund i vækst. Tilflytterne forventer ikke, at de skal til Gundsølille for at spille håndbold eller Jyllinge for at spille fodbold. Det giver en halv by. Vi kan ikke afvikle et indendørs fodboldstævne, fordi udskiftningsspillerne enten skal stå i en gang ud til cafeteriet eller i gangen ud fra omklædningsrummet. Der er ikke plads til, at folk kan komme rundt om banen inde i hallen, siger Jarl Mathiesen.

Han understreger, at han godt ved, at en hal ikke kommer over en sommer. Det kan godt tage 5-10 år.

- Men det træk må vi i idrætsforeningen, i hele byen, være klar til at tage, for skal vi være en hel by og ikke bare en forstad til Jyllinge, så er det, der skal til, siger han.

Den nuværende udvidede gymnastiksal er ifølge formanden fuldt booket.

- Vi fylder den med badminton og fodboldtræning. Kommer der en gruppe ildsjæle og siger »vi vil gerne lave en basketafdeling«, så ved jeg ikke, hvor de skal træne. Vi har heller ikke volleyball, bordtennis eller håndbold i byen, siger han.

Jarl Matthiesen har også udset sig en mulig placering af en kommende hal.

- Den kunne godt ligge på vores nuværende grusbane. Efter der er kommet kunstgræsbaner på Spraglehøj i Jyllinge, er der ingen, som bruger den gamle grusbane længere, siger han.