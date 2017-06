Brandvæsenet kom ud i rette tid, fordi en kvinde lugtede røg fra underboen. Foto: Steen Østbjerg

I aftes: Kvinde bankede opgang op da hun lugtede røg

Roskilde - 01. juni 2017 kl. 09:52 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En svag røglugt fra en underbo fik onsdag aften en kvinde til at reagere og kalde brandvæsenet til Helligkorsvej. Ikke nok med det, hun gik også i gang med at banke på døre i opgangen for at evakuere etageejendommen.

Den reaktion viste sig at være helt på sin plads. Da brandvæsenet kom frem, kunne de ikke umiddelbart se, hvad der var på spil, men de valgte at lægge døren til lejligheden ned.

Takket være den handlekraftige kvinde kom brandmændene ind lige i rette tid, for en brand var lige ved at opstå i nogle aviser, som lå på et tændt komfur.

Branden nåede derfor ikke at udvikle sig, og opgangens beboere kunne gå indendøre igen. Lejlighedens nye beboere var ikke i nærheden, da den er ved at blive restaureret, og det nogle håndværkere er formentlig kommet til at tænde komfuret.