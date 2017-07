Billedet er 10 år gammelt og taget, da DAGBLADET var på besøg hjemme i haven hos familien Gytkjær i Jyllinge Nordmark. Siden da er drømmen gået i opfyldelse for både Frederik og Christian Gytkjær som begge spiller professionel fodbold. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: I aften mødes brødre i Europa League Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I aften mødes brødre i Europa League

Roskilde - 13. juli 2017 kl. 13:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haugesund-Lech Poznan i Europa League. Hvorfor skulle det være interessant set med danske øjne? De to hold tørner i aftens sammen klokken 19 i Norge.

For familien Gytkjær, hvor mor Helle og far Torben stadig bor i Jyllinge Nordmark er opgøret særdeles interessant, og det må stille dem i lidt af et dilemma, for med hos Haugesund er deres yngste søn, Frederik Gytkjær, og hos udeholdet fra Polen står der også Gytkjær på en af trøjerne, Christian Gytkjær, som for nylig skiftede 1860 München ud med den polske klub. Christian Gytkjærs fodboldkarriere to for alvor fart med tre år i netop Haugesund.

Forældrene har da også lettet anker og er draget til Haugesund på den norske vestkyst mellem Stavanger og Bergen, hvor de er installeret i Frederiks lejlighed her få timer før kampen.

- Det er virkelig specielt. Vi kan jo kun håbe på, at de begge to får en god kamp. Vi grinede også noget af det, da der blev trukket lod til kampen. Skal vi finde en fordel i det, så er det, at familien stadig er repræsenteret i turneringen i næste runde, lyder det fra far Torben Gytkjær.

Nu er de to mænd på 24 og 28 år begge angribere, så de kommer ikke til direkte at spille over for hinanden.

- Vi har snakket med dem begge og de hævder, at når kampen går i gang, så glemmer de alt om at være brødre. Men de har lovet at være det igen efter kampen, griner mor Helle.

Hvornår har de to sidst spillet en betydningsfuld fodboldkamp mod hinanden?

- Det har de ikke siden de spillede hjemme i haven, men det var der også meget præstige over. Jeg tror faktisk det betød mere for dem af vide der end det gør i aften, lyder det fra Helle Gytkjær.

Det er planen at familien efter kampen skal spise sammen, formentlig sammen med drengenes fælles agent Michael Johansen, inden storebror Christian flyver tilbage til Polen.

ampen vises med stor sansnylighed online på Lech Poznans egen tv-kanal lech.tv