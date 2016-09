Se billedserie Hundene har for alvor holdt deres indtog på Store Hestedag. For hver to heste på dagene er der en hund med - læg dertil alle de hunde, som publikum selv tager med. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hvert tredje dyr til Store Hestedag er en hund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvert tredje dyr til Store Hestedag er en hund

Roskilde - 03. september 2016 kl. 18:14 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gøen og glade haler blander sig for alvor med hestevrinsk og fuld galop til Store Hestedag, som blev skudt i gang for 13 år siden og siden bare er vokset og vokset. For otte år siden fik de mindre firbenede, hundene, lov at være med, og det er kun gået en vej siden.

- Vi fandt jo ud af, at 90 procent af de mennesker, som ejer en hest også ejer en hund, og så synes vi det var en naturlig udvikling af dagen. Måske mor så hyggede sig med hesten, imens far kunne snuse til alt, der kunne gavne familiens hund, siger Christina Adler Jensen fra Store Hestedag.

I år var der flere nye tiltag til hundeejerne, fx kunne man - uden at have tilmeldt sin hund - få den bedømt af professionelle hundedommere. Det var der 137 familier som faldt for alene om lørdagen.

- Det betyder, at man kan tage familiehunden med og få en sjov dag, hvad enten man har et gadekryds eller en racehund, siger Christina Adler Jensen.

Hos Dansk Kennel Klub er man glade for at hundene er med.

- Vi får mødt rigtig mange, som bare gerne vil snakke lidt hund. Vi møder også rigtig mange børn, som vi kan lære lidt om, hvordan man skal opføre sig omkring en hund. Der er mange børn, som faktisk er bange for hunde. Det kan vi få snakket med dem om, og givet dem lidt tips til, hvordan de kan undgå at havne i en dårlig situation med en hund, siger Daphne Olsen, frivillig i Dansk Kennel Klub.

Dansk Kennel Klubs Agility-afdeling har også for længst gjort Store Hestedag til deres hjemmebane. DM afvikles på skift på Sjælland og i Jylland, og når Sjælland lægger jord til, så er det nu tredje gang, at det sker på Store Hestedag.

- Vi har cirka 200 deltager alt i alt til hold- og individuelt DM. Det passer os fremragende at være med til Store Hestedag, for der kommer så mange mennesker, som ikke aner noget om agility, og så giver vi dem en oplevelse. Lige som, at det giver vores deltager en bedre oplevelse, at her er så mange tilskuere til mesterskaberne. Jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke holder DM til Store Hestedag, siger Allan Jensen, fra DKK-Agility.