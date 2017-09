Morten Jacobsson med diplomet, som han er blevet tildelt efter en meget speciel oplevelse i Folkeparken. Foto: Kenn Thomsen

Hverdagens helt glad for anerkendelse

Roskilde - 13. september 2017 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var som civilperson, at Morten Jacobsson i går modtog en dusør for at have reddet en mand, der var parat til at begå selvmord.

Men det var faktisk i embeds medfør, at 50-årige Morten Jacobsson var til stede.

- Jeg er brandmand, og vi var blevet kaldt til Folkeparken, hvor en mand var kravlet otte meter op i et træ og nu stod med sin livrem om halsen og var klar til at springe. Jeg kravlede op ad stigen og videre op i træet, hvor jeg stod på samme gren som manden og fik talt ham fra at hoppe, og så kravlede vi sammen ned igen på jorden, fortæller Morten Jacobsson.

Som brandmand er Morten Jacobsson vant til at træffe hurtige beslutninger i kritiske situationer, og han betænkte sig heller ikke på at komme den suicidale mand til undsætning.

- Jeg er glad for anerkendelsen, men i virkeligheden er det jo bare mit arbejde. Men det var da en speciel situation, og mine kolleger har bagefter sagt til mig, at de var glade for, at det ikke var dem, der skulle op i det træ. Så bliver man helt høj i hatten! siger Morten Jacobsson.

