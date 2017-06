Hurtigere tog forsinket et år

Pendlere og togpassagerer, der rejser med Lille Syd-banen mod København via Køge, må vente mindst et år på kortere rejsetid mod hovedstadsområdet. Det skriver DAGBLADET.

Udrulningen af et nyt signalsystem på jernbaner over hele landet er blevet forsinket, og det betyder, at Banedanmark først er færdige med at opsætte nye signalsystemer og elektrificere strækningen Næstved-Køge i første kvartal af 2020, og ikke i slutningen 2018, som oprindelig planlagt. - Vi skulle oprindeligt have været færdige ved udgangen af 2018, men kommer først nu i gang i 2018, og skal så teste signalsystemet og elektrificere jernbanen i 2019. Til gengæld tester vi og elektrificerer samtidig, og det betyder, at forsinkelsen bliver mindre, end den normalt ville blive, siger økonomidirektør i Banedanmark, Peter Jonassen, til avisen.