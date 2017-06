Se billedserie Musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Anya Mathilde Poulsen har sammen med den tidligere Blue Foundation-sanger Kirstine Stubbe Teglbjærg (billedet) og Nana Jacobi stiftet projektet Hun Solo, som torsdag har en koncert på Roskilde Festival. Foto: Steen Østbjerg

Hun Solo blev født i Roskilde

Roskilde - 27. juni 2017 kl. 19:53 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da projektet Hun Solo gav sin første koncert den 8. marts sidste år på Roskilde Bibliotek, var der ingen, der vidste, om det ville blive til mere.

- Det kunne være stoppet dér, men så begyndte folk selv at henvende sig, og det var faktisk vildt at opleve den interesse. I efteråret havde vi en koncert i Lille Vega, og det blev også til en efterårsturné, siger musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne og tidligere P3-vært Anya Mathilde Poulsen, som stiftede Hun Solo sammen med Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi for at sætte fokus på kvindelige musikere.

Og pludselig kom der en henvendelse fra Roskilde Festival.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, og det var skønt at få det skulderklap, for vi har hele tiden selv tænkt, at der er gods i projektet, siger Anya Mathilde Poulsen, som tilbage i 2007 skrev samtalebogen »Feminint forstærket«, hvor hun talte med syv kvindelige danske musikere om, hvordan det er at være kvinde i den danske musikbranche, hvor kønsfordelingen er 80 procent mænd og kun 20 procent kvinder.

En af de syv var Kirstine Stubbe Teglbjærg, som på det tidspunkt var medlem af bandet Blue Foundation, men siden er gået solo. Og idéen bag Hun Solo er da netop også at arrangere koncerter, hvor publikum kan opleve en håndfuld kvindelige musikere og sangere optræde solo.

- Det er jo et benspænd, at de skal spille solo, men det giver også en helt anden oplevelse end en »normal« koncert med et band, siger Anya Mathilde Poulsen, som sammen med de to andre fandt frem til et format, hvor der præsenteres fem kunstnere på en aften.

En anden tanke bag formatet er at bryde med det traditionelle billede af, at kvinder enten er sangere eller til nød bassister i bands.

- I Hun Solo spiller de selv instrumenterne, og det bliver endnu tydeligere, fordi de er alene på scenen, siger hun.

Til koncerten på Roskilde Festival på torsdag den 29. juni klokken 13 er Hun Solo blevet til et nordisk projekt, hvor Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi får selskab af danske Fallulah, svenske Mariam the Believer og islandske JFDR. Koncerten foregår på festivalens tredjestørste scene, Avalon, og det bliver lidt af en udfordring for soloformatet.

- Vi har dog forberedt nogle overraskelser, som man godt kan glæde sig til, siger Anya Mathilde Poulsen, som efter at have været på Roskilde Festival i mange år som DR-journalist for første gang selv skal på scenen for at introducere Hun Solo.