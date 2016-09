Se billedserie På Fritidsklubben Engen er det blevet tid til de årlige klubmesterskaber i hule. Engen er et naturværksted, hvor børnene er rigtig meget ude. En måned står mesterskaberne på, og de kulminerer fredag aften med overnatning i hulerne for de mange børn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hulemesterskaberne kulminerer fredag aften

Roskilde - 08. september 2016 kl. 16:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høre du til dem der tro fritidsklub handler om computerspil og krea-værksted, så har du ikke været forbi Engen i Jyllinge Nordmark.

Her handler det nemlig om udeliv og den seneste måned har klubbørnene gjort sig klar til fredag aftens store begivenhed. Her slutter en måneds byggeri ved klubmesterskaberne i hule.

Silja Thomsen, 12, stikker en rafte op til Caya Christensen, 12. Caya står på et dæk af rafter, som de to piger har bygget sammen med yderligere to piger. Gulvet i det, der skal blive til deres hule, svæver cirka halvanden meter over jorden i den lille granskov, som ligger ved fritidsklubben Engen, og pigerne er med i de årlige hulebygningsmesterskaber.

For lidt over tre uger siden stod 12 hold klar til start, og da starten gik, benede de på ægte Roskilde Festival-maner ud i terrænet for at tilkæmpe sig lige præcist den bedste plads til deres lejr.

Siden da er eftermiddagene gået med at få bygget hulen færdig. I eftermiddag kommer der en grøn presenning, der skal fungere som tag, og så er pigerne klar til den store aften i morgen.

- Så skal vi overnatte i hulen. Det bliver megasjovt, lyder det fra Emma Thorsen, 11.

En rigtig stor del af byggeriet har pigerne selv stået for, naturligvis under kyndig vejledning og diverse sikkerhedstjek fra pædagogerne på Engen.

- Vi ville have bygget i to etager, men det blev for svært. Vi skal også være færdige. Det skal vi nok blive, og så skal vi overnatte her. Det bliver så sjovt, fortæller Silja Thomsen.

Pigerne har naturligvis et navn til deres gruppe, og med et vikingetema og med sangeren Blaks store hit »Nede Mette« på hjernen fandt pigerne det helt naturligt, at deres lejr fik navnet Nede Jætte.