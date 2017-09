Årets hulebyggerprojekt er undervejs på Engen, og for fjerde år i træk er en gruppe drenge fra 7. klasse med. De mener selv, at chancen for at vinde er ganske godt. Foto: Lars Kimer

Hulebygning: Bliver de endelig kongerne af Prins Henning?

DAGBLADETs udsendte står noget uforstående og prøver at få ordene til at give mening.

Vi ser rundt på hytten, som har et gulv og begynder at have vægge på to sider. De sidste to sider er gabende tomme, og så er det lige det med ham Prins Henning.