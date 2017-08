Se billedserie Samarbejdet mellem Hotel Marriott og Roskilde Kommune har varet siden efteråret. Af to omgange har der været succesfulde, opkvalificerende forløb med flygtninge med henblik på ansættelse hos Hotel Marriott. Foto: Helle Futtrup

Hotel begejstret for Roskildes flygtningeindsats

Roskilde - 01. august 2017 kl. 12:34 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

13 flygtninge fra Roskilde Kommune er i august blevet fastansat i ordinært arbejde på Hotel Marriott i København. Yderligere to fastansættes muligvis den 15. august. Ansættelserne kommer som følge af et tæt samarbejde med Integration i Roskilde Kommune og Hotel Marriott.

Samarbejdet er et match mellem en kommune, der søger at få flygtninge i arbejde, og Hotel Marriott, som søger at besætte ledige stillinger i en branche, der sulter efter arbejdskraft.

I forløbet hos Hotel Marriott havde medarbejdere fra kommunen deres daglige gang på hotellet. Det havde de dels for at støtte flygtningene, dels for at hotellet ikke skulle afsætte ekstra arbejdskraft for at tage sig af ting, der ikke direkte havde noget med arbejdsforløbet at gøre.

- Det har på alle måder været en fornøjelse at arbejde sammen med Roskilde Kommune, der har turdet at tænke ud af boksen og har samlet alt med flygtninge under et tag i Integration. Det betyder, at der ikke er flere forskellige led, som vi skal igennem for at rekruttere arbejdskraft, siger Mireille Jakobsen, der er Group CSR Manager hos BC Hospitality Group A/S, der ejer Hotel Marriott.

