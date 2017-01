Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Holder fast i ny svømmehal trods kritik

Roskilde - 09. januar 2017 kl. 14:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svømmebyen bliver, hvor den er planlagt, og nedskæringerne for at få projektet til at passe til økonomien bliver der heller ikke rokket ved, bare fordi Roskilde Svømning i lørdagens udgave af DAGBLADET meldte ud, at svømmeklubben ikke længere kan støtte det nye svømmehalsprojekt efter de seneste nedskæringer.

- Det ærgrer mig, at Roskilde Svømning siger, som de gør. Men projektet er præcist, som det var for to år siden, da vi offentliggjorde det, og dengang kunne de godt støtte det, siger Daniel Prehn (S) undrende.

- Det er stadig et fint projekt, som jeg glæder mig utrolig meget til. Det er forbløffende, at Roskilde Svømning melder sådan ud, for det var min klare opfattelse, at de var forholdsvis tilfredse med projektet, siger han.

Ifølge Daniel Prehn er der intet, som tyder på, at det bliver dyrere at bygge nyt og gammelt sammen med Roskilde Badet.

- De tal jeg har set, viser ikke, at det bliver dyrere. Jeg synes lidt, at argumentet om at man kan få mere ved at bygge flere steder falder fra hinanden, når både Roskilde Svømning og Venstre taler om, at man kan dele pengene i to eller tre bunker og få det samme. Jeg må understrege, at svømmehallen i Tåstrup - som i hvert tilfælde Roskilde Svømning skeler til - bare ikke er den samme kvalitet, som det vi bygger. De bygger på en ny måde, og vi ved ikke, hvor længe den nye måde at bygge på holder, siger Daniel Prehn og fortsætter:

