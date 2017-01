Se billedserie Bygningerne ud til Pulsen og Rabalderstræde bliver høje, og så falder bygningshøjden gradvist, når man bevæger sig ad Landskabsstrøget mod Rabalderparken.

Højt og eksperimenterende byggeri på vej

Roskilde - 20. januar 2017 kl. 17:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lokalplan, der er på vej i høring, baner vej for boligbyggeri i op til syv etager på Musicon.

Det 25 meter høje byggeri kommer for enden af Rabalderstræde - med Hal 12 og Roskilde Tekniske Skoles nyeste skolebygning som genboer.

Det Høje C, som byggeriet allerede er blevet døbt, skal skabe en bymæssig kant på området ud til Rabalderstræde og Pulsen, samtidig med at der bliver glidende og mere åben overgang til det rekreative område ud til Rabalderparken nordøst for matriklen. Derfor vil størstedelen af den samlede bygningsmasse blive koncentreret i høje bygninger ud til de to nævnte vej, mens bygningshøjden vil falde, og byggeriets karakter bliver mere åben, jo tættere man kommer Rabalderparken.

I alt vil der kunne opføres 13.700 etagemeter svarende til en byggeprocent på 130. Byggeriet vil indeholde meget blandede boliger, idet der er en kvote for boliger under 65 kvadratmeter og en anden kvote for boliger over 115 kvadratmeter, lige som en del skal være almene boliger.

Også udefra vil variationerne være til at få øje på.

Bebyggelsen skal nemlig »udformes med en eksperimenterende tilgang og et nutidigt formsprog,« hvilket bl.a. betyder, at »facader skal gives en eksperimenterende og karakterfuldt udtryk, der spiller op til Musicons kreative identitet og bidrager til at gøre bydelen mangfoldig og oplevelsesrig,« som det er formuleret i lokalplanforslaget.

