Hjulboltsag: Politiet vil gå efter fængselsstraf

Roskilde - 08. juni 2017 kl. 17:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anmeldelserne af løsnede hjulbolte fortsætter med at strømme ind til Midt- og Vestsjællands Politi. Nu er der inden for 10 dage registreret ni tilfælde. Anmeldelserne kommer fra Jyllinge, hvor borgerne er pænt irriterede over det nyeste påhit inden for drengestreger, skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk.

Hos politiet betragter man dog ikke sagerne som drengestreger.

- Vi mener, denne adfærd går ind under straffelovens paragraf 552, som handler om i grov kådhed at udsætte andres liv for fare. Finder vi frem til gerningsmanden, så det den vej vi vil arbejde. Og det er da virkelig åndssvagt at have stående på sin straffeattest, siger Martin Bjerregaard fra Midt og Vestsjællands Politi.

Strafferammen under den pågældende paragraf løber op til otte år.

- Det er naturligvis ikke der vi ender. Men den nedre grænser i den paragraf er altså en form for dom, muligvis betinget. Her slipper man ikke med bødestraf, siger Martin Bjerregaard.

Han tror ikke, at politiet og pressens store fokus er medvirkende til, at den tåbelige leg fortsætter.

- Så skulle vi også hold mund om tasketyverier, og pindkodeafluringer. Vi skal oplyse borgerne om ting, de skal holde øje med. Og skal vi have løst det her, så skal vi også have borgernes hjælp. Det er sværere at finde gerningsmanden end den berømte nål i høstakken, siger Martin Bjerregaard.