Hjulbolte fortsætter med at falde af: To nye tilfælde

Roskilde - 08. juni 2017 kl. 09:50 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjuleblotene fortsætter i den grad med at sidde løst i Jyllinge. Siden i går er der kommet yderligere to anmeldelser.

Klokken 15.24 ringede en 54-årig kvinde fra Kornvej i Jyllinge Nordmark, og fortalte, at hun tirsdag var kørt i sin personbil til arbejdspladsen i Søborg om morgenen uden problemer. Da hun kørte hjem om eftermiddagen, begyndte bilen pludselig at afgive mærkelige lyde. Bilen blev afhentet af et bugseringskøretøj og bragt til et værksted, hvor en mekaniker efterfølgende kunne konstatere, at boltene på alle fire hjul var løsnet.

- Vi tror det her stammer fra den bølge af episoder som fandt sted i weekenden, og vi er lige så meget på bar bund som vi var i går. Vi har brug for borgernes hjælpe. Det vil næppe tjene et formål at sende en patruljevogn til at køre Jyllinge tyndt for at spotte dem som har gjort det her, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Bare et par timer senere, klokken 19.17 anmeldte en 37-årig mandlig bilejer fra Jagtvej i Jyllinge Syd, at han i forbindelse med fremvisning af sin nyindkøbte bil til en kammerat havde opdaget, at to hjulbolte manglede på det ene forhjul. Der var ikke sket noget i forbindelse med kørslen i bilen, inden han opdagede de manglende hjulbolte.

Politiet er fortsat interesseret i at høre fra alle bilejere, der bliver udsat for tilfælde af løsnede hjulbolte på deres biler, således at politiet kan få et samlet overblik over sagerne. Henvendelser om mistænkelige personer, der kan sættes i forbindelse med denne form for kriminalitet, imødeses meget gerne. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagerne.

