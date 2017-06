Hitløst hovednavn vil udfordre Orange

- Vi er blevet booket til at lave en anderledes oplevelse på den scene. Når folk siger, at det bliver en kæmpe fest, siger vi ja, det bliver en kæmpe fejring af musik. Roskilde Festival har haft nogle bookinger på den scene til nattefester, hvor det har været en abefest. Ikke et ondt ord om dem, men vi laver ikke et rave. Vi kommer på den scene for at skabe en stor musikalsk oplevelse. Det betyder, at den både er festlig, sørgelig og smuk. Det interessante for os er spektrummet af følelser i musik, og det er det, vi tager med os til Orange, siger Martin Højland, der udgør Den Sorte Skole sammen med Simon Dokkedal.