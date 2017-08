Se billedserie Der var mange, der var mødt op for at hilse Havhingsten velkommen hjem og se den glide ind gennem indsejlingen ved Museumshavnen og ind gennem Hollænderbroen. Foto: Mariann Sofiasdottir

Hingsten vendte hjem fra havet

Roskilde - 03. august 2017 kl. 09:57 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk stod og ventede ved Vikingeskibsmuseet for at se Havhingsten komme ind onsdag eftermiddag efter sit over to uger lange sommertogt. Men som enhver æresgæst lod hun vente på sig.

- Vinden døde pludselig derude på fjorden, forklarer Rikke Johansen, der er kommunikations- og markedsføringsansvarlig på Vikingeskibsmuseet. Men ind kommer hun. Sagte og stolt gennem vandet.

Inde i indsejlingen til Museumshavnen skal årerne op af vandet. Havhingsten skal nemlig trækkes igennem Hollænderbroen med trosser, tovværk, som besætningen selv trækker i via et tovsæt foran og et bagpå.

Den lille færøske båd Christina sejler ud med trosserne til Havhingsten. Hullerne til årerne bliver lukkede med åreklapper, og hørsejlet bliver pakket ned. Nu er hingsten klar til at trække sig gennem broen.

Den lægger til ved museet. Folk er rykket med rundt ved museet for at være tæt på skibet. Det er tydeligt, at nogle af dem har ventet på at få lov til at give besætningen et kram. Nu er der kun tilbage at rydde op og læsse af, før besætningen kan afmønstre.

