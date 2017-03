Hvis Himmelev Skoles sfo skal ud af bygningen på den anden side af Fynsvej, skal 0. klasserne ud af deres nuværende fløj og hen ved siden af 1. klasserne. Det kan egentlig være en fordel, men ellers huer flytningen ikke skolebestyrelsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Himmelev Skole står til at miste sfo-bygning

Roskilde - 03. marts 2017

På Himmelev Skole har tredjeklasserne deres egen sfo-bygning, Asgård, men det er det nok snart slut med.

Kommunen har planer om at kvitte de tilbageværende separate sfo-lokaler for at smelte sfo'erne sammen med skolernes indskolingslokaler. Tirsdag skal skole- og børneudvalget tage stilling til et forslag om at rømme sfo-bygningen, som også bruges til musikskole, valgfag og enkeltundervisning af elever med særlige behov.

I skolebestyrelsen er de kede af udsigten til at miste sfo-bygningen, fordi man både mister et aktiv og skal rykke sammen på alt for lidt plads.

Skolebestyrelsesformand Per Rosen er irriteret over, at man fra kommunens side skaber en illussion om, at det er godt at rykke ud af bygningen, når det i realiteten er en besparelse.

- Jeg synes, man trækker tungt på himmelevområdet. Vi er godt nok triste over de spareøvelser hele tiden, og uanset hvad de kalder det, er det en nedskalering, siger Per Rosen, der sammen med resten af bestyrelsen efterlyser økonomi til at bygge om og indrette.

Skoleleder Anne Aabrink kan godt forstå, hvis forældrene er kede af flytningen, men er stadig fortrøstningsfuld.

- Jeg kan godt se, at det selvfølgelig er en kæmpe bygning, vi mister, men jeg kan også godt løse den opgave. Det er et meget fint tilbud, vi har til 3. klasserne, og det er vi alle kede af at miste, men det kan vi godt få til at fungere, siger hun.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med bygningen på Fynsvej, hvis sfo'en flytter ud. En mulighed er at bruge den til flere børnepasning, fordi der bliver mangel på pladser i området.