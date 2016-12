Her skal kampen mod oversvømmelserne stå

Det bliver vådt, det bliver koldt og det bliver mørkt. Kampen om at sikre hjem i Jyllinge Nordmark kommer til at stå i nat. Her vil alt disponibelt mandskab kæmpe med at få etableret de midlertidige diger, som skal holde vandmasserne væk fra de mange beboere, hvis nerver mildest talt sidder uden på tøjet.

Her til eftermiddag var der indkaldt til informationsmøde i bydelen og vurderingen fra DAGBLADETS udsendte er, at der var omkring 200 beboere til stede, da borgmester Joy Mogensen og beredskabschef Lars Robetje fra Østsjællands Beredskab informerede borgerne.

Kampen kommer til at stå i området mellem Jyllinge Nordmark og Værebro Å. Det er simpelthen en sump som billedet herover også viser. Ud mod selve Roskilde Fjord er grunden mere stabil.

- Vi er klar, og vi kommer til at etablere diger hele natten. Vores forventning er, at alt står klart i de tidligere timer i morgen tidlig. Så rykker vi til Roskilde og begynder etableringen af sikring der, siger Lars Robetje.

Beboerne i området er i den grad bekymret. Flere nævner strækningen fra Fasanvænget og til Åvej som den kritiske, fordi området er sumpet og fordi der er huse, som ligger næsten helt ud til Værebro Å.

- Det ser skidt ud. Det er en kæmpe udfordring. Vi må håbe på det bedste. 1,7 meter af fa’me højt, lyder det fra formand for det lokale digelag i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, som fortsætter:

- Det kan godt være det er nemt at lægge watertubes ud på en asfalteret vej i dagslys og uden blæst. Men her er det i en sump, i mørke, i blæsevejr. Vi lærer at tro herude i området, og lige nu må vi tro på, at beredskabet har styr på situationen, siger han.