Her kommer der asfalt i 2017

Roskilde - 17. januar 2017 kl. 13:40

I løbet af 2017 bliver en lang række arbejder sat i gang for at forbedre veje og stier rundt omkring i kommunen. Budgettet er på 18 millioner kroner og plan- og teknikudvalget har nu vedtaget en prioriteret liste for arbejdet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

De overordnede veje som får asfalt er: Gulddyssevej mellem Hovedgaden og Piledyssen, Gundsømagle Parkvej, Holmevej mellem byskiltet ved Gundsømagle til Ellevej, Piledyssen mellem Gulddyssevej og Holmevej, Store Valbyvej i Gundsølille by, Gundsølillevej i Ågerup by og Gundsølille by, Bymarken mellem Østre Ringvej og Vindingevej, Allehelgensgade, Betonvej, Bytoften, Fælledvej, Industrivej mellem Bytoften og Betonvej, Kong Valdemars Vej fra Algade inkl. rundkørslen ved Frøspringvandet, Vindingevej mellem Bymarken og Østre Ringvej, Ledreborg Allé, Tjærebyvej mellem bygrænse til Tjæreby til kommunegrænsen mod Greve Kommune, Havdrupvej mellem Køgevej og Smedgade og Valorevejen.

En stribe lokale- og boligveje får også ny asfalt. Det drejer sig om: Dragevej, Finjollevej, Jagtvej, Kajakvej, Ellevej, Marbjergholmsvej (reparation), Himmelev Bygade, Ibsgården stamvejen, H. H. Kocks Vej, Himmelev Sognevej - øst mellem Herregårdsvej og plejehjemmet, P. Hansens Vej, Motelvej inkl. Sidevejen nr. 5-15, Ved Hallen, Øvejen og del af Askeøvej, Vor Frue Kirkevej, Darupvej mellem nr. 173 og kommunegrænsen mod Lejre Kommune og Nyvej i Gadstrup.

En enkelt p-plads bliver også shinet op. Det drejer sig om Schmeltz Plads dog undtagen vejen mellem Allehelgensgade og Ringstedgade samt private p-plads arealer.

Endelig skal cyklister og gående også have bedre underlag på en lang række stier. Det drejer sig om: Mellemsti i Jyllinge (mellem Flådevej og Skibsvej), sti i Gundsømagle mellem Sognevej og Grydehøjvej, Gundsømagle ved Kirkegårdsstien, sti mellem Duebrødrevej og Elmevej, sti mellem Sankt Jørgens Vej og Duevej, nordlig sti langs med Søndre Ringvej mellem Køgevej og overfor Maglegårdsvej, sydlig sti langs med Søndre Ringvej mellem Køgevej og Maglegårdsvej, vestlig sti langs med Østre Ringvej mellem Køgevej og rundkørslen ved motorvejen, sydlig sti langs med Vindingevej mellem Kløvervej og Østre Ringvej, nordlig sti langs med Vindingevej mellem Bymarken og Østre Ringvej, østlig sti langs med Bymarken mellem Østre Ringvej og Vindingevej, vestlig sti langs med Bymarken mellem Østre Ringvej og Vindingevej, sti ved hf. Solvang syd, sti mellem Hyrdehøj og hf. Solvang syd, sti ved hf. Solvang nord til bom ved Holbækvej, sti mellem Hyrdehøj og sti hf. Solvang nord, sti mellem Holbækvej og i nærheden af Margrethehåbsvej, sti ud for Vor Frue Hovedgade, sti mellem Øvejen og Vor Frue Hovedgade inkl. sidestierne og sti fra Øvejen til Øde Hastrupvej.

Kommunen bruger et såkaldt vejforvaltningssystem til at udpege de vejstrækninger, hvor investeringen kan anvendes bedst. Prioriteringen sker ud fra en kombination af trafikmængden, vejens nuværende beskaffenhed, vejens betydning og indmeldinger fra "giv et praj-app´en«. Derudover er der lavet en besigtigelse af de udvalgte strækninger.

Inden udvælgelsen af veje, stier og pladser har kommunen været dialog med ledningsejerne, så de forskellige typer af vejarbejde kan blive koordineret.

Målet er, at der i 2020 kun er 5 % veje i lav standard. Med udgangen af 2016 er der 46,5 km veje i lav standard svarende til 10 % af vejnettet. Prognoserne viser, at der ved udgangen af 2020 er 0 % veje i lav standard.