Landets eneste døgnåbne apotek vil fremover findes i København (alarmen). Her er en oversigt over vagt-apotekerne i Region Sjælland pr. 1. januar 2018.

Send til din ven. X Artiklen: Her kan du komme på apoteket uden for åbningstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan du komme på apoteket uden for åbningstid

Roskilde - 07. september 2017 kl. 13:56 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra nytår er det helt slut med muligheden for at hente at hente medicin på apoteket om natten. Til gengæld vil en række såkaldte vagtapoteker (se kort) få udvidet åbningstid. Det er resultatet af apotekerloven fa 2015, hvor de sidste brikker omkring apotekernes åbningstider først nu er ved at falde på plads. Det skriver Nordvestnyt.

Læs også: Slut med apotek om natten

Indtil nu har der været 14 såkaldte vagtapoteker i 10 byer, heraf et i byerne Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Sj., Køge, Vordingborg og Nakskov og to i byerne Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Her apotekerne både haft en vagt på apoteket nogle timer om ugen uden for normal åbningstid såvel som tilkaldevagt, som i løbet af kort tid kunne møde op på apoteket i aften- og nattetimerne og ekspedere borgerens recept. Desuden har et enkelt apotek, nemlig Roskilde Dom Apotek haft døgnvagt alle årets dage.

Fremover vil Roskilde Dom Apotek kun være åbent fra 06.00-24.00, ligesom de øvrige apoteker mister tilkaldevagt-ordningen. Samtidig skrumper antallet af apoteker med vagttjeneste uden for normal åbningstid, blandt dem Svane apoteket i Slagelse, Elefantapoteket i Holbæk, Løve Apoteket i Næstved og begge apoteker i Nykøbing Falster.

Også apoteket i Ringsted stod til at lukke. Men det er lykkedes apotekeren at få overbevist Lægemiddelstyrelsen om ikke at skulle lukke helt ned for apotekets vagttjeneste.

Også Nykøbing SJ. Apotek får en vagttjeneste. Region Sjælland har fået føjet apoteket til listen over vagt-apoteker af hensyn til de mange sommerhusbeboere i kommunen.

Udvidet åbningstid Er man syg nok, bliver der i et vist omfang mulighed for at få medicin udleveret hos regionens lægevagter eller på akutsygehusene i Køge, Holbæk, Slagelse eller Nykøbing F. I skrivende stund er vagt-ordningen dog stadig i høring.