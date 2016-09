Roskilde Bibliotekerne holdt åbningsfest for Sommerbogen, hvor Chapper optrådte for børnene. Det endte da også med, at Roskilde Kommune var den kommune i landet, hvor børnene lavede flest anmeldelser i løbet af sommeren. Foto: Mie Neel

Her er landets flittigste anmeldere

- Det er ikke fordi, vi konkurrerer med andre biblioteker, men Roskilde Kommune har en stærk tradition for at fremme læselysten hos børn. Sommerbogen et godt eksempel på, at det batter. I år oplever vi også en markant stigning fra børnene lokalt. For eksempel er der 215 anmeldelser fra 69 børn i Jyllinge. Det er alligevel tre gange flere end sidste år. Fra Viby er der kommet over fire gange så mange anmeldelser, fortæller Peter Høybye, vicebiblioteks- og borgerservicechef på Roskilde Bibliotekerne.