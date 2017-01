Foto: Lars Kimer

Her bliver skolevejen mere sikker i 2017

Roskilde - 21. januar 2017 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er afsat to millioner kroner til at etablere trafiksikkerhed for ved Rosilde Kommunes mere end 20 skoler.

Nu har politikerne nikket til, at der bruges en af de to millioner kroner, og pengene kommer til at gå til et projekt ved Skt. Josefs Skole og et, som skal glæde børnene fra Sct. Jørgens Skole.

Alle der kører forbi Skt. Josefs Skole om morgenen og ligeledes om eftermiddagen i myldretiden kan ikke være i tvivl om, at strækningen forbi skolen kan opleves som utryg. Tryghedsfornemmelsen vil kommunen prøve at hjælpe på vej ved at bruge 200.000 kroner på en hævet flade ved fodgængerfeltet.

- Det er vi naturligvis meget glade for. Det har været et stort ønske. Vi mangler dog fortsat en afklaring på det generelle trafikproblem i Frederiksborgvej, og det vil vi naturligvis fortsætte med at diskutere med Roskilde Kommune, siger skoleleder på Skt. Josefs Skole, Thorsten Dyngby.

Når eleverne fra Sct. Jørgens Skole skal i fritidsklub på Kildegården, så er det ikke den mest sikre vej, de har til klubben. Typisk kører eleverne ad Helligkorsvej og rundt i rundkørslen ved Møllehusvej. Specielt rundkørslen opleves som utryg.

Nu vil kommunen bruge penge på at etablere en krydsningshelle, der hvor Ahornvej munder und i Møllehusvej. Når eleverne er kommet over der, er det tanken, at de skal svinge til højre ad Kildehusvej, hvor man for enden af Kildehusvej ved Helligkorsvej vil lave en mere sikker overgang. Hvis ellers Movia og politiet siger ja, så tænker Roskilde Kommune, at en hævet flade i krydset kan højne sikkerheden, eventuelt sammen med at fortorv og cykelsti på Helligkorsvej bliver ført igennem ud for Kildehusvej.