Her bliver flamingo-puslebrikker til figurer

Roskilde - 11. august 2017

Der var sikker mange, som kiggede en ekstra gang, da Bjarne Lynge Nielsen fra Wow Factory i Viby før sommerferien skulle levere en figur til ZOO i København. Der var nemlig tale om en elefant i stort set naturlig størrelse.

- Det var sjovt at køre på motorvejen med elefanten på et åbent lad, fortæller Bjarne Lynge Nielsen.

Wow Factory laver figurer primært i flamingo. Flamingoen findes i flere forskellige kvaliteter. Jo tættere strukturen er, jo mere holdbart er det.

Figurerne bliver coatet med en særlig plastoverflade, så figurerne er slagfaste og kan tåle vejr og vind. Der er næsten igen grænser for, hvad Wow Factory kan lave.

Bjarne Lynge Nielsen viser et par billeder, hvor man kan se, at elefanten har glasøjne og fået sat hår på omkring øjenene, så den ser naturlig ud.

- Vi prøver os frem, fortæller Bjarne Lynge Nielsen om detaljerne.

Selve elefanten vejede under 100 kilo. Fordi den var så stor, blev den forstærket med jern indeni.

Wow Factory skal lave tre dyr mere til ZOO.

- Vi skal lave en isbjørn, en tiger og en gorilla, siger Bjarne Lynge Nielsen, mens medarbejderen Nicolai Stouge viser i sit grafiske program, hvordan elefanten var delvis hul.

Det betød, at de kunne udnytte noget af maven til at lave to ben og på den måde bruge så meget af flamingoen, som muligt.

Samarbejde inspirerede

Wow Factory har ligget på Fabriksvænget i Viby i 1,5 år. Bjarne Lynge Nielsen har boet på en gård i Dåstrup ikke langt derfra, hvor han havde sin anden virksomhed. Det er Soluzions, som laver udstillingsmateriale i plastik.

- Igennem min plastvirksomhed sælger jeg også andre ting, siger Bjarne Lynge Nielsen og forklarer, at en samarbejdspartner lavede figurer i flamingo.

Han nævnte, at han ville gå på pension, og så besluttede Bjarne Lynge Nielsen sig for at overtage den virksomhed.

Samarbejdspartneren valgte dog at fortsætte, men nu var Bjarne Lynge Nielsen blevet interesseret og havde indkøbt et par maskiner, som er lavet specielt til at kunne fræse i flamingo.

- Så han er der fortsat. Han er en god ven, og vi kan lidt forskelligt, så der er plads til os begge to, fortæller Bjarne Lynge Nielsen og oplyser, at Wow Factory også kan lave figurer i andre materialer.

Bjarne Nielsen har to medarbejdere i Wow Factory og én medarbejder i Soluzions, samt en sælger, som kører for begge virksomheder.

Han satser på, at Wow Factory overhaler Soluzions i forhold til omsætning på et tidspunkt.

Blandede opgaver

Wow Factory køber 3D-filer, som de laver figurerne udfra. De kan også skanne mindre ting og har samarbejdspartnere, som kan lave filerne til større ting.

- Vi har lavet en masse ting for Nordisk Film, siger Bjarne Lynge Nielsen og viser et billede på opslagstavlen, hvor de har lavet nogle ting, som er brugt i programmet 5. halvleg.

Blandt opgaverne er der også 25 tyrehoveder til COOP's slagterafdelinger, og i øjeblikket er Bjarne Lynge Nielsen og de to medarbejdere i gang med at lave en 2,7 meter høj Jesus-figur uden hoved. Det er lidt hemmeligt, hvad den skal bruges til.

- I Indien har de lavet en gudestatue på 81 meter, siger Bjarne Lynge Nielsen og forklarer, at de store figurer bliver lavet i klodser, som bliver limet sammen.

Maskinen hos Wow Factory kan fræse i 25 centimeter tykke skiver. De kan også lave større ting på én gang, hvis de omstiller maskinen. Kroppen på Jesus er eksempelvis lavet af en omgang.

Wow Factory har en del opgaver for kunstnere. Ved siden af Jesus-figuren ligger der i hallen en figur, som forestiller en del af hjernen. Den skal være en del af en udstilling i Rundetårn.

Efter 1,5 år på adressen er maskinen sat i gang med at lave et stort skilt med husnummeret. Det vil tage tre timer og 45 minutter at fræse.

- Når først maskinen kører, kan vi i princippet gå hjem. Vi kan lave alt. Vi laver og samler i bund og grund vores egne puslespil, fortæller Nicolai Stouge.