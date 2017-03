Henrik Johansen fra Vindinge blev den lykkelige vinder af rejsegavekortet i DAGBLADETS kampagne for at finde nye abonnenter. Foto: Kenn Thomsen

Henrik vandt for første gang siden 1977

- Sidst jeg vandt noget var en 13er i tips i 1977, lyder det fra Henrik Johansen, Vindinge, da han fik at vide, at han er den heldige vinder af hovedpræmien - et rejsegavekort på 3000 kroner - i DAGBLADETs kampagne, hvor man skulle indsende navne på mellem to og fem personer, der får et gratis prøveabonnement på vores regionale dagblad.