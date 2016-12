Helle er ikke hjemme efter Bodil: Jeg er helt overvældet af følelser

Stormfloden Bodil ramte Helle Dyrmose fra Platanvej i Jyllinge Nordmark som en hammer tilbage i december 2013. Lige siden har hun kæmpet, og forude venter en retssag. Hun er faktisk slet ikke kommet hjem i sit gamle hus endnu. Alligevel var hun mødt op til informationsmøde for at høre, hvordan situationen for området er, nu hvor en ny storm truer.

- Det er så rædsomt. Jeg er så overvældet af følelser. Det er svært at beskrive, men jeg kan stå og se magtesløsheden i mange af mine naboers øjne. De står jo her med renoverede huse, og skal håbe på, at det her lykkes. Ellers er de ødelagte økonomisk. Færdige.

- Jeg blev overrasket, da jeg kørte herned. At se beredskabets vogn holde på hjørnet over for grillen vækkede nogle følelser dybt i mig. Der holdt den også for tre år siden og for to år siden. Jeg måtte stoppe med at snakke med mine børn, som jeg har med herned. Jeg følte, jeg var ved at kaste op, fortæller hun.

Også Else Hansen fra Indelukket var til mødet.

- Under Bodil var hele min grund med udhuse og carport oversvømmet, men ikke mit hus. Så jeg håber jo, at det bliver mindre slemt denne gang. Lige nu har jeg det for at sige det lige ud dårligt. Og jeg kan mærke, at jeg er meget følelsesmæssigt påvirket af det her. Det giver ingen ro. Det er nok en følelse, som er svær at beskrive og endnu sværere at forstå for dem, som ikke står i det, fortæller hun.

Oppe fra taler-stenen foran Nordmarksgrillen afslutter borgmester Joy Mogensen sin tale med et kampråb.

- Kan vi klare det, råber hun.

- Ja, råber de cirka 200 fremmødte.

- Kan vi klare det?

- Ja, lyder råbet igen.

Nu knokler beredskabet imens vi andre holder vejret. Om 38 timer har vi svaret. Holdt digerne.