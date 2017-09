Fem p-pladser i Strandgade vender tilbage. Foto: Lars Kimer

Havnefolket fik sin vilje: Strandgade-beboere tabte

Roskilde - 14. september 2017 kl. 06:28 Af Lars Kimer

Fra beboernes synsvinkel er det slut med freden i Strandgade ved Roskilde Havn.

Fem p-pladser for enden af gaden, som gav mulighed for, at brugerne af havnen, fx medlemmer af sejlklubben, strandjagtforeningen og andre med båd i den ende af havnen, kunne køre til og læsse af, blev i forbindelse med udvidelsen af havnen sløjfet. Ifølge beboere i gaden som et argument for, at de skulle godtage en udvidelse af havnen.

Men protesterne har efter lukningen været så store, at politikerne nu har besluttet at genåbne de fem pladser.

Det var dog ikke et enig udvalg, som traf den beslutning. Blandt andet var Venstre uenig med sig selv, da medlem af udvalget Peter Madsen (V) stemte imod en genåbning, imens det andet Venstre-medlem, Lars Berg Olsen, stemte for en genåbning. Også Dansk Folkeparti og Enhedslisten var i udvalget imod en genåbning, mens de tre socialdemokrater stemte for.

Torben Jørgensen (S), formand for udvalget, var blandt dem, som stemte for en genåbning af pladserne.

- Der er bare rigtig mange brugere af den ende af havnen. Da vi valgte at sløjfe p-pladserne for enden af Strandgade, blev alle brugerne af området ikke hørt. Det skulle de naturligvis have været. Jeg er med på, at vi er ansvarlige for lukningen, men tiderne ændrer sig hele tiden, og nu er der et behov for igen at åbne, siger Torben Jørgensen.

Han mener ikke, at der er mulighed for at lave p-pladser med adgang fra Sankt Hans-området.

- Vi har tænkt det, og vi har undersøgt det. Det kan bare ikke lade sig gøre, siger han.