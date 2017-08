Havhingstens skipper: Derfor er jeg skipper og ikke kaptajn

- Noget af det første jeg plejer at sige til besætningen er, at de skal lære at finde ud af, hvor vinden kommer fra. Jeg har aldrig vimpel i mastetoppen på mine skibe. Man skal selv finde ud af, hvor vinden kommer fra. Jeg er modstander af at læne sig for meget op af instrumenter, fordi så glemmer man at mærke skibet. Og man sejler meget bedre, hvis man lærer at mærke efter og blive ét med skibet. Det gør man ved at være i dialog med skibet med hele kroppen. Man stiller spørgsmålet med hjernen og får svar gennem fødderne. Man skal ikke læne sig op af rutiner og aflæsning af instrumenter, man skal være nærværende.