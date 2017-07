Havhingstens sommertogt begynder lørdag den 15. juli og varer frem til den 2. august. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Havhingsten sejler som vinden blæser

Roskilde - 12. juli 2017 kl. 15:09 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Vikingeskibsmuseets langskib »Havhingsten fra Glendalough« lørdag den 15. juli drager på sommertogt, er det uden en fast destination.

Lige som i for eksempel 2014 og 2015 har den 60 mand store besætning frie tøjler til at sejle derhen, hvor vinden fører dem, mens man sidste år var mere »låst«, fordi man i to ud af tre uger var en del af arrangementet »Kongens togt«.

Afsejlingstidspunktet ligger endnu ikke helt fast, men ifølge Vikingeskibsmuseet forventes det, at det bliver omkring klokken 13.

I alt kommer cirka 100 sejlere til at deltage i sommertogtet fordelt på to hold, som har valgt at bruge en del af deres sommerferie på at sejle med det ikoniske langskib.

Selv om Havhingsten ikke har planlagt nogen rute, vil det alligevel være muligt at følge skibet via Vikingeskibsmuseets website med oplysninger om kurs, fart og position. Her gives også små kig ned i skibets logbog og oplysninger om havne, ankomst- og afsejlingstidspunkter. Facebook-siderne for både »Vikingeskibsmuseet« og »Havhingsten fra Glendalough« bliver desuden løbende opdateret af både besætning og museet, så turen kan følges tæt i ord og billeder.

»Havhingsten« vender hjem til Roskilde onsdag den 2. august.

