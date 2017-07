For tre dage siden sejlede Havhingsten forbi Møn på sit sommertogt, og nu er vikingeskibet vendt tilbage og ligger i Klintholm Havn. Billedet her er fra sidste års sommertogt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Havhingsten kom til Danmark i andet forsøg

Roskilde - 21. juli 2017 kl. 10:56 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besætningen på vikingeskibet »Havhingsten fra Glendalough« har virkelig fået at føle, hvad det vil sige at lade vind og vejr bestemme, hvor årets sommertogt fører dem hen.

Læs også: Havhingsten på vej tilbage fra Tyskland

Efter at have ligget i den tyske by Stralsund et døgns tid, sejlede vikingeskibet fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde derfra natten til torsdag med planer om at komme tilbage til Danmark.

Vejret havde dog en anden holdning til den plan, og en stormende kuling gjorde, at Havhingen efter et par timer måtte søge i havn i Barhöft lidt nord for Stralsund.

Torsdag fik besætningen lov at sove længe, så den kunne være frisk til endnu et forsøg på at nå den danske kyst. Og de ekstra kræfter var påkrævet, for dagens sejlads begyndte med to timers roning.

Det var dog anstrengelserne værd, for torsdag aften nåede Havhingsten frem til Klintholm Havn på Møn.

