Dansk Handicap Idræts-Forbund kommer nu med kritik af den kommende badeby. Badebyen er ekskluderende i sin udformning, lyder det blandt andet. Foto: Kim Rasmussen

Handicaporganisation: Badeby er ekskluderende

Roskilde - 17. januar 2017 kl. 15:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Artiklen her skal begynde med at slå én ting fast: Jens Winther, idrætskonsulent i Dansk Handicap Idrætsforbund, som i denne artikel retter en skarp kritik af handicapforholdene i den planlagte badeby, er den samme Jens Winther, som er leder af svømmeskolen i Roskilde Svømning.

Dermed kunne nogle måske sige, at han står i en uheldig dobbeltrolle i lige præcis sagen om badebyen i Roskilde, hvor Roskilde Svømnings bestyrelse har kritiseret projektet skarpt. Ikke desto mindre har Jens Winther i 27 år arbejdet i DHIF med at sikre optimale forhold for handicapidrætten, blandt andet når det gælder etablering af svømmehaller, og det er også ham, som DHIF har haft til at se på badebyen i Roskilde.

- Hvis vi ser på de seneste besparelser i den hal, som skal huse 50-meterbassinet, så signalerer de besparelser, at man bare gerne vil have de handicappede til at blive væk, siger han.

Før sparekniven blev fundet frem, var der en rampe, så folk i kørestol selv kunne trille ned til bassinkanten. Nu er der i stedet tegnet en lift ind, som skal sikre, at folk i kørestol kan komme ned på niveau med bassinkanten.

- Det er bare en rigtig dårlig ide. Det er en barriere for kørestolsbrugerne. Man har sjældent en lift, hvor man bare kan trykke på en knap og så køre den. Typisk skal man have fat i en medarbejder, og der skal måske findes en nøgle. Det tager tid og er besværligt - og taberne, det er de handicappede, for det bliver mere besværligt for dem. De bliver udstillet som særlige, og det bryder mange handicappede sig ikke om. De vil gerne hjælpe sig selv, siger han.

DHIF er også bekymrede for, om handicappede vil føle sig trygge i den nye badeby. Her går Jens Winthers bekymring meget på det varmtvandsbassin, man etablerer i wellness-afdelingen.

- Måden man bygger badebyen på er ekskluderende i sig selv. Varmtvandsbassinet er placeret sådan, at man skal igennem det meste af svømmehallen for at komme dertil. Vores erfaring er, at det ikke er noget, fysisk handicappede bryder sig om, for så skal de gå gennem hele hallen med deres synlig handicap til beskuelse for alle, siger han.

