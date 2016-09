Se billedserie John Landis står i sit udendørs værksted. Her ses han i gang med at kreere en fugl af granit. Og bare rolig, han har skam briller, hjelm og maske på normalt, for når først han begynder at hakke i stenen, flyver stykkerne om ørerne på én. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Han kontrollerer granitten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han kontrollerer granitten

Roskilde - 06. september 2016 kl. 16:25 Af Frederik Cederskjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man træder ind på John Landis' grund nær Tågerup, skal man passe på, man ikke falder over en sten. For når man går ind i haven, er der granitsten over det hele - bænke, figurer, kunstværker og sten, der skal blive til gravsten.

»Landis Granit Kunst« hedder John Landis' firma. Han startede i 1995, men i 2000 flyttede han ud på den grund, som han har udviklet til en blanding af en stor arbejdsplads og en stor udstilling.

- Det er et skønt arbejde. Jeg bestemmer over stenen, og det er en god følelse at kunne stå og vælge, hvordan en sten skal se ud. Jeg har fuldstændig kontrol over granitten, siger John Landis.

Han kunne leve af granitkunsten frem til 2008. For indtil da var hans arbejde særdeles populært. Men ligesom så mange andre, oplevede han pludselig, at en global økonomisk krise påvirkede, hvordan folk havde mindre lyst til at bruge penge.

- Det gik fantastisk. Jeg oplevede konstant en opadgående kurve i forhold til arbejdsopgaver. Men finanskrisen fik det til at gå i stå. Det er forholdsvis dyre ting, jeg laver, så med den usikkerhed, man havde omkring økonomien, havde man ikke lyst til at bruge flere tusinde kroner på granitskulpturer. For tiden kan der være langt mellem arbejdsopgaverne. Det går meget op og ned, siger John Landis.

Ved siden af granitkunsten har han et konsulentjob, hvor han rådgiver om, hvordan man rengør granit.