I 25 år har Sten Asbirk tegnet kuglefugle og de skal have træk til virkeligheden. Her er det fx de blå zuler fra Galapagos. Hos den art viser hannerne deres blå føder frem for hunnerne i håb om at finde en mage.

Han har malet kuglefugle i 25 år

Roskilde - 16. juli 2017 kl. 11:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en blåfodet zule, og du kan se, hvordan den danser. Det gør hannerne hos de blåfodede zuler for at imponere hunnerne, som bedst kan lide de hanner med mest blå fødder. De vil ikke have en blegfis.

Ordene kommer fra kunstneren Sten Asbirk, som igennem 25 år har gjort akvareller med fugle med kuglerunde kroppe til sit varemærke som kunstner.

- Der har du en tejst, siger han og peger på en sort fugl.

At Sten Asbirk fra Roskilde ved noget om fugle kan ingen i hverken kunstnermiljøet eller for den sags skyld ornitologmiljøet betvivle.

- Jeg skrev Ph.D. om tejsten og har skrevet en bog om den. Alligevel tog det mig 10 år at lave tejsten rigtig som kuglefugl. Måske var det, fordi jeg har haft så mange af dem mellem hænderne i mit studie på biologi. Det var bare umuligt. Så fandt jeg på at bruge en kagetallerken. Jeg elsker kage, når kagen var spist, så kunne jeg jo lige vende kagetallerkenen om, og så havde jeg noget at tegne efter, siger han.

Netop fordi Steen Asbirk ved så meget om fugle, så laver han ikke kuglefugle fra fri fantasi.

- Det skal være sådan, at ornitologerne kan genkende fuglene, samtidig med at vi andre får en oplevelse ud af at se på dem som rene kunstværker, forklarer han.

