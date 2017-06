Se billedserie The Weekend på Orange Scene. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix Denmark

Halvgod Weeknd

Roskilde - 29. juni 2017

Første halvdel var jævnt kedelig, mens anden halvdel var en ren hitparade, der forvandlede festivalpladsen til en sydende natklub.

Det er den korte version af koncerten med canadiske The Weeknd på Roskilde Festival onsdag aften.

Den lange version konstaterer, at sangeren bag kunstnernavnet The Weeknd, Abel Tesfaye, godt kunne have blandet kortene bedre i sin kun 65-70 minutter lange koncert, der hører til blandt de korte, som et hovednavn har holdt på Orange Scene.

Han lagde hårdt ud med »Starboy« og fyrværkeri på scenen, og derefter kunne man godt have ham mistænkt for at have fyret alt krudtet af, for selv ikke en energisk sceneoptræden kunne skjule, at den efterfølgende halve time generelt set ikke var den mest ophidsende.

Men fra »Fifty Shades of Grey«-sangen »Earned It« kom hitsene som perler på en snor med blandt andet »Can't Feel My Face« og »I Feel It Coming« og retfærdiggjorde The Weeknds hovednavn-status og det enorme fremmøde foran Orange Scene.

- Er dette den største fest i Danmark? spurgte The Weeknd publikum, og det kunne de sagtens svare ja til.

Om det også var den bedste fest, er dog mere et åbent spørgsmål.