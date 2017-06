Halv pris skaber liv og hygge på torvet

I modsætning fra sidste år, hvor 33 forhåndstilmeldinger fra stadehandlende resulterede i, at der i sidste ende kun dukkede 18 op, har kommunen i år sat prisen ned på et stade, så det kan lejes i hele ugen for 1000 kroner. Det er mere end en halvering af prisen. Til gengæld er pengene krævet på på forhånd, så der er en vis sandsynlighed for, at der kommer masser af liv på Hestetorvet.