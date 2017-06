Halcafeteria lukket efter kontraktbøvl

Forpagteren har været fritaget fra at betale for el og vand, tilsyneladende som følge af en mundtlig aftale. Roskilde Kongrescenter har siden forsøgt at opkræve betaling, indtil kommunens afdeling for kultur og idræt har meldt ud, at det skulle stilles i bero, indtil der er lavet nye kontrakter.

Viby IF, der formelt har forpagtningsaftalen, kritiserer Roskilde Kongrescenter for ikke at udvise tilstrækkelig empati for det lokale foreningsliv. På den anden side slår Roskilde Kongrescenters direktør, Rene la Cour Sell, fast, at forpagtere i alle kommunale haller skal have samme vilkår.