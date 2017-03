Emma Holten mener, at alle har et ansvar på sociale medier og på internettet generelt i forhold til deling af private billeder. Foto: Kenn Thomsen.

Hævnporno-offer: Alle har et ansvar

Emma Holten mener, at alle har et ansvar for deling af private billeder på internettet, og hun mener, at det er vigtigt, at den unge generation selv taler om det.