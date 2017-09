Caspar Lindstrøm blev selv overrasket over sin hurtighed, da han forhindrede en bølle i at undslippe lovens lange arm. Foto: Kenn Thomsen

Hæder: Caspar løb nytårsbølle op i laksko

En enkelt undtagelse var der dog den seneste nytårsnat. Foran Dansebar et par timer inde i det nye år kastede en mand signalkanonslag efter nogle politifolk. En betjent satte i løb efter ham, og bøllen skyndte sig at spæne ned ad trappen til tunnelen under jernbanen med betjenten i hælene. På trappen faldt betjenten imidlertid, fordi fliserne på trappen var glatte.

- Jeg var på Dansebar og var lige ude at få lidt luft sammen med min kammerat Malthe. Vi stod og talte med en hjemløs, da fyren kom løbende forbi os, og betjentene råbte, at nogen skulle stoppe ham. Malthe sagde »Du kan aldrig nå ham, for han er oppe i fart.« Men det kunne jeg. Det burde ikke kunne lade sig gøre at løbe ham op i laksko og med et par øl i blodet, griner 21-årige Caspar Lindstrøm.