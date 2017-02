I øjeblikket er et uvildigt ingeniørfirma ved at lægge sidste hånd på en hasteundersøgelse af hulmursisolering, for det er blandt andet her, der er mistanke om bevidst snyd med Energispareordningen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Håndværkere savner sanktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndværkere savner sanktioner

Roskilde - 10. februar 2017 kl. 20:28 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem kritiske håndværksmestre, der alle driver mindre isoleringsfirmaer på Sjælland, har igen været på Christiansborg.

De udgør brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti, som i januar fik politikerne i energi-, forsynings- og klimaudvalget til at frygte alvorligt for, at der bliver decideret snydt med Energispareordningen, når det gælder hulmursisolering.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) var torsdag kaldt i samråd af Socialdemokraterne.

Men svarene var slet ikke nok til at dæmpe håndværkernes frustrationer. De har mistanke om urent trav i branchen, når der indberettes energiforbedringer, som udløser tilskud fra den statslige pulje.

- Alene på en aften foran computeren har jeg gennemgået 134 sager, hvor der i de 70 er forhold, der ser mistænkelige ud. Hvis hus indberettes som »tomt«, altså uden hulmurisolering, opnår isoleringsfirmaet, der udfører opgaven, mere i tilskud. Men vi BBR-registreret kan vi se, at flere huse med fuldt tilskud, er opført efter 1976 (hvor der var krav om isolering, red.) nogle endda i 2005, så det er ikke realistisk, at der kan spares så meget ved at efterisolere, siger Frederik Glob, Vordingborg, der driver Viking Isolering.

I øjeblikket er Energistyrelsen i gang med at gennemføre en ekstraordinær stikprøvekontrol med 50-60 hulmursisoleringer, hvor tilskuddet er ansøgt gennem otte forskellige energiselskabet. Men de kritiske håndværksmestre er ligesom flere af folketingspolitikerne usikre på, om der overhovedet er en sanktion, hvis det bliver konstateret snyd.

- Alle kan selvfølgelig lave fejl, men systematisk snyd må da kunne straffes. Man burde da i det mindste konfiskere tilskuddet, hvis det er ubetalt forkert, siger Michael Pedersen fra MP Isolering i Roskilde.

Også Michael Andersen fra Isokvik i Lellinge ved Køge er oprørt.

- Hvis man overholder reglerne og oplyser kunden om, at der ikke er mere at spare end måske 800 kroner, og der er andre, som vil indberette besparelser for 3000-4000 kroner, så får man jo ikke opgaven. Det kan vi ikke konkurrere med, siger han.

Det burde være forbrugeren selv, der indberettede en energibesparelse og fik tilskud direkte, mener Frederik Glob:

- Som det er nu, er det jo at sætte ræven til at vogte gæs.

Den igangværende uvildige særkontrol af eksempler på hulmursisolering ventes afleveret til Energistyrelsen i løbet af februar.

Læs mere i fredagsudgaven af Sjællandske Mediers betalte dagblade DAGBLADET eller Nordvestnyt.

Du kan også købe adgang til e-avisen her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy