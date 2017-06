Se billedserie I onsdags blev H.C. Andersen-bænken indviet på Skomagergade i Roskilde. Allerede fredag morgen kan forbipasserende konstatere, at bronzekopien af H.C. Andersens stok har været udsat for hærværk og er knækket af. Stokken hurtigst muligt blive enten repareret eller erstattet af en ny, som vil være forstærket. Foto: Britt Nielsen

HCA-stok vil blive genskabt i en forstærket version

Det var så fint, da H.C. Andersens bænk blev indviet i onsdag. Her kan forbipasserende hvile sig sammen med bronzekopier af forfatterens hat, taske og stok. På jorden står et par lidt rigeligt store sko - de såkaldte galocher.

Men allerede fredag morgen har kunst-bænken været udsat for hærværk. Det meste af stokken er blevet skåret eller knækket af.

Og lige det, at det ser ud til, at stokken er knækket, undrer kunsteren bag, Thor Larsen.

- Det har jeg aldrig set før. Det burde ikke være muligt at knække den, siger Thor Larsen og forklarer, at stokken er blevet sat så godt fast, at man ikke kan flå den af.

Det var den type hærværk, Thor Larsen prøvede at forudse kunne ske.

- Det gode er, at jeg har en silicone-form, så jeg kan lave en tro kopi, siger Thor Larsen og oplyser, at en ny stok tager 14 dage at lave.

Et alternativ er, at han får stykkerne og reparere stokken. Uanset hvilken løsning det ender med, vil Thor Larsen forstærke stokken endnu mere, lover han.

Drønærgerligt

Vejlauget Gågaderne har været med til at financiere bænken, og her fortæller formand Henrik Settrup, at man i bymidten kender til hærværk og eksempelvis graffitti. Men han havde ikke regnet med, at skulturen ville blive udsat for det så hurtigt.

- Men der er nogen, som synes, det er sjovt at ødelægge ting, konstaterer Henrik Settrup og kalder det drønærgerligt.

