Foto: Lars Kimer

Gymnasiedruk: Rektorer vil den hårde spiritus til livs

Roskilde - 17. august 2017 kl. 13:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 sjællandske gymnasier er gået sammen om et fælles alkoholkodeks. Det skal sætte en stopper for de unges store indtag af hård spiritus og være med til at ændre drukkulturen blandt de unge.

- Vi så jo sidst år, hvordan unge ved et arrangement i København drak sig så meget fra sans og samling, at det var livsfarligt. Også her lokalt har vi set en ændring. De unge kommer til mig og siger »Claus, vi vil hellere give 65 kroner for en flaske vodka i Fakta, end 10 kroner for en øl til gymnasiefesten«. Den udvikling mener vi rektorer er bekymrende, siger rektor på Roskilde Katedralskole, Claus Niller.

Gymnasierne kunne bare stoppe med at holde gymnasiefester og på den måde stoppe indtaget af alkohol på skolerne, men det er ikke vejen frem, mener han.

- Festerne på gymnasierne er en stor del af vores ungdomskultur. Vi vil hellere skabe trygge rammer for de unges liv, og derfor sætter vi dagsordenen for festerne her hos os med det nye alkoholkodeks, siger Claus Niller.