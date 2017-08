Gymnasiedruk: Gratis til fest ved lav promille

Af Lars Kimer Gymnasiernes nye alkoholkodeks, som også Roskilde Handelsskole har tilsluttet sig, har været drøftet med elevrådene på gymnasierne, og forhåbningen er, at eleverne godt selv kan se, at det massive forbrug af den efterhånden meget billige hårde spiritus ikke er et sundt ungdomsliv.

- På Roskilde Katedralskole tilbyder vi de unge muligheden for at blæse i et alkometer til vores fester, og hvis promillen er under 0,5, så får de refunderet billetten. Hvor høj promillerne er, holder vi for os selv. Dem får eleverne ikke at vide. Det skal ikke blive en konkurrence på højest promille, siger Claus Niller, rektor på Roskilde Katedralskole.