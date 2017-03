Gustav Wied Selskabets formand Anders Boelskifte gik forrest med kransen, da medlemmerne var samlet på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde for at fejre forfatterens 159 års fødselsdag. Til højre ses selskabets to yngste medlemmer, Frederik Wie Johansen (tv), 19, og Gustav Prosch-Jensen, 18. Foto: Lars Ahn Pedersen

Gustav Wied Selskabet er blevet forynget

Gustav Wied Selskabets ungdomsafdeling er blevet dobbelt så stor. I 2012 vakte det opsigt, da den dengang 14-årige Frederik Wie Johansen meldte sig ind i det litterære selskab, der hylder den for længst afdøde forfatter, som blev født for 159 år siden i går.

Hans far har selv været medlem af selskabet, og Frederik Wie Johansen voksede op i Gustav Wieds bolig, Kastellet, men flyttede derfra som 11-12 årig. Hans forældre er venner med Kastellets nuværende ejere, Elisa og Anders Boelskifte, og sidstnævnte var som formand for Gustav Wied Selskabet med til at få Frederik Wie Johansen til at melde sig ind.

Frederik Wie Johansen fik æren af at lægge en krans ved Gustav Wieds gravsted på Gråbrødre Kirkegård, mens Gustav Prosch-Jensen havde fået til opgave at sørge for, at de fremmødte kunne skåle i et glas Lysholmer Linie Akvavit, som traditionen byder.