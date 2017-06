Se billedserie Guldsmed Maria Lehn fra Trekroner har lavet et lille sølvhjerte, hvor salget går til nødhjælpsorganisationen DINNødhjælp, der er kendt for at hjælpe de såkaldte »heksebørn« i Afrika. Foto: Privat

Guldsmed vil skabe håb i Nigeria

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 11:15 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næsten 10 år arbejdede Maria Lehn som model, samtidig med at hun læste kommunikation på RUC. Det førte hende på rejser over hele verden, og selv om det gav hende mange gode oplevelser, fik hun også øjnene op for, at der findes mennesker, som lever under forhold, det kan være svært at forestille sig i trygge Danmark.

I Cape Town i Sydafrika så hun børn, der lå i klynger på gaden, og som tiggede ved bilernes ruder. Men hun fik at vide, at hun ikke skulle give dem penge, fordi de enten gik til nogle bagmænd, eller også brugte børnene pengene til at købe lim, som de sniffede for at glemme deres trøstesløse hverdag.

- Det gjorde så stort et indtryk på mig at se, hvor hårdt og anderledes livet kunne være for børn. Jeg tror, der blev sået nogle frø i mig til, at jeg ville gøre noget godt for nogen, også på den lange bane, siger hun.

Efter hun stoppede som model, arbejdede Maria Lehn som ekstern lektor i en årrække, stiftede familie og fik to børn. Det var, mens hun gik hjemme med dem, at hun førte en gammel drøm ud i livet og begyndte at tage kurser i at lave smykker efter gamle guldsmedeteknikker.

Sidste år tog hun springet og startede som guldsmed med sit firma A little gold, men hun kunne ikke slippe tanken om, at hun gerne ville lave noget, der kunne hjælpe andre.

Så hørte hun om nødhjælpsorganisationen DINNødhjælp og dens stifter Anja Ringgren Lovén, som arbejder i Nigeria med at hjælpe børn, der er blevet udstødt, fordi de er blevet stemplet som »hekse«.

- Det slog mig, at her havde jeg muligheden for at kombinere min faglighed med et godt formål. Jeg er vild med det, Anja laver, for hun hjælper ikke kun akut, men tænker også på den lange bane, for eksempel ved at bygge en skole til børnene. Det er jo dem, man skal starte med, hvis man vil lave forandring, siger Maria Lehn.

Hun tog derfor kontakt til Anja Ringgren Lovén og indgik et samarbejde om, at hun laver et smykke, hvor overskuddet går til at hjælpe børn i den tredje verden. Det har ført til projektet »A little hope«, der består af håndlavede sølvhjerter med inskriptionen »Hope«. I første omgang har hun lavet 90 sølvhjerter, som sælges via hendes hjemmeside alittlegold.dk

Smykket havde premiere ved folkefesten på Enghave Plads i København den 20. maj, hvor Anja Ringgren Lovén også var til stede.

- Jeg ser det som et længerevarende projekt. Jeg vil gerne have, at der hele tiden er et smykke i min shop, hvor salget af det støtter et godt formål, siger Maria Lehn.