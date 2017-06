Både Gimle og Roskilde Festival har fået guldmærke for at have fokus på tilgængelighed for alle gæster. Billedet er fra en koncert med D-A-D, der optrådte under navnet Spooky Mattress. Foto: Thomas Olsen

Guldmærker til Gimle og Roskilde Festival

- Lige så vigtig er holdningen, man bliver mødt med. Alle skal føle, de kan komme på Gimle, møde musikken og være en del af et socialt fællesskab. Det betyder for eksempel, at vi ikke sætter restriktioner for, hvor kørestolsbrugere må befinde sig under en koncert på Gimle, men at de kan deltage i festen på gulvet på lige fod med alle andre, og ikke er henvist til et podie, siger Gimles souschef Marie Grongstad.