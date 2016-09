Se billedserie Det er arealet her omkring Hødyssen, som Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og de lokale vandværker har fået mulighed for at indlemme i Gulddysse Skov. I dag er dyssen et lokalt udflugtsmål for Pokemon Go-spillere. Området omkring dyssen skal fremstå som slette. Foto: Lars Kimer

Gulddysse Skov udvides igen

Roskilde - 13. september 2016 Af Lars Kimer

Gulddysse Skov har efterhånden vokset sig stor, men nu tegner det til, at skoven vokser yderligere, endda på et lidt uventet og meget bynært hjørne. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Naturstyrelsen, de lokale vandværker og Roskilde Kommune har nemlig fået mulighed for at købe den jord, som strækker sig fra skovens sydlige hjørne langs med Gundsømagle Parkvej og helt ned til Sognevej. Der er tale om i alt 11 hektar.

De ni hektar ligger inden for skovprojektområdet, mens de to sydligste hektar omkring Hødyssen ligger uden for det oprindelige skovareal.

De ni hektar inden for projektområdet kom med på opfordring fra Gundsømagle Vandværk, da grundvandsdannelsen for en af vandværkets boringer primært foregår under dette område.

Forvaltningen er meget interesseret i de to hektar omkring Hødyssen, da etablering af natur på arealet vil holde fast i muligheden for på sigt at binde Værebro Adal og Gulddysse Skov nord for byen sammen med naturområder som fx Salmosen, Hove Å og Gundsømagle Sø i syd.

- Det her er der slet ingen tvivl om. Vi har i fuld enighed i udvalget sagt ja til det her. Det giver meget god mening at få dette område med i skoven, både af hensyn til grundvand og af naturmæssige hensyn, siger formand for plan- og teknikudvalget Torben Jørgensen (S).

Arealet omkring Hødyssen må af fredningsmæssige årsager ikke beplantes og vil derfor komme til at fremstå som en slette med græs.